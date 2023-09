Cartas de lectores: La corresponsabilidad ciudadana

El reportaje publicado hace poco sobre la expansión de la cochinilla (plaga que está destruyendo los árboles de Guayaquil, Daule y Samborondón) me hace pensar en que aparte de la incapacidad de la administración municipal anterior y actual para enrumbar el problema hacia una solución, hay una grave falta de compromiso de la ciudadanía, pues muchos de los árboles enfermos --que se están muriendo- están dentro de urbanizaciones, parques, instituciones educativas, zonas residenciales, todas privadas, donde los habitantes no hacen nada por eliminar esos focos de infección y salvar la población de árboles en la ciudad. No hay que sentarse a esperar el paternalismo municipal, pues se puede recurrir a los profesionales especializados en la materia que tiene el país y aliviarle un poco la carga a esta entidad. Ser buen ciudadano no tiene condición económica o social y pagar impuestos no es suficiente. Siempre todos podemos hacer algo más por el bienestar colectivo, como sembrar árboles endémicos de la zona y cuidar los que por décadas nos han dado sombra de manera gratuita.

Carlos Cortaza Vinueza