Cartas de lectores: Correa y González, un equipo. ¡Líbranos, Señor!

La candidata públicamente ha manifestado que de ganar la presidencia Correa será su asesor en todo, lo que significa que gobernaría el país a control remoto, por ser fugitivo de la justicia. El apodo de Maligno, Belcebú se lo dio un político del PSC, considerando que en sus 10 años de gobierno fue corrupto, corrompió a ciudadanos, hizo daño o perjuicio al país y personas que no lo aplaudieron. Como Maligno tuvo experiencia para formar su cartel, dando puestos de trabajo, compartiendo las coimas, millones de dólares, ofreciendo riqueza y enseñando las prácticas de corrupción. Así consiguió más-menos el 33 % del pueblo, como correístas que “a muerte” lo defienden por haber recibido favores y enseñanzas. Este 33 % de seguidores fijos está la mayor parte en la burocracia, otros gozando de sus bienes mal habidos y los demás esperando el cumplimiento de ofrecimientos para el beneficio personal. La señora candidata, en sus discursos de campaña, dice que la época de Correa fue mejor y que hay que volver, pero no puede convencer, a los que no somos correístas, engañándonos con que el Maligno es un ángel del cielo y que es inocente de la corrupción. Más del 50 % del pueblo estamos vacunados contra el mal; votaré por Noboa, la esperanza, en las próximas elecciones para presidente. Del equipo Correa-González… ¡Líbranos, Señor!

Nelson Ramos Paredes