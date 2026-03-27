Cartas de lectores | Colombia, oiga a la OEA y Cicad. Demanda de Ecuador

El desarrollo del Ecuador está disminuido, siendo señalado como causa la actividad narcótica de Colombia

En el problema del narcotráfico en el mundo, Colombia tiene culpa e irresponsabilidad (y el mayor afectado es Ecuador), porque el tráfico de drogas es una pandemia y lacra para la humanidad. En el caso ecuatoriano, existen las siguientes afectaciones:

Colombia tiene el mayor plantío, con 250.000 hectáreas dedicadas a la coca.

Gran parte de su cocaína está siendo cargada, transportada y exportada por mar, ríos y aeropuertos ecuatorianos, principalmente Guayaquil.

Las consecuencias son la formación de bandas delictivas que manejan cargamentos y envían droga a otros continentes.

En las cárceles, desde hace años hay luchas internas entre bandas que dan órdenes y preparan amotinamientos con decenas de muertos.

Los sicariatos han aumentado sin control por día, mes y año, colocando a Ecuador entre países con alta inseguridad.

La inseguridad general se ha visto afectada por el narcotráfico.

Los planes del Gobierno ven difícil la inversión nacional e internacional que genere crecimiento y empleo.

El desarrollo del Ecuador está disminuido, siendo señalado como causa la actividad narcótica de Colombia.

Muchas actividades se ven afectadas, especialmente el turismo y los negocios, por extorsiones, secuestros y sicariatos. En los últimos 20 a 30 años ha habido 75.000 muertes por efectos del narco.

Por lo dicho: a) Ecuador debe demandar a Colombia ante la OEA y la Cicad para que pague al menos 500 mil millones de dólares por las afectaciones. b) Colombia, presionada por Ecuador y la OEA, reduzca su extensión de coca en 10.000 hectáreas por año durante 10 años. c) La OEA y la Cicad deben garantizar el cumplimiento de este plan. d) Que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dicte la prohibición parcial del consumo de coca. e) Que Ecuador, con estas medidas, logre mayores posibilidades de desarrollo.

Carlos Puga