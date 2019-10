Los virus también viajan en el bus

Una investigación publicada en BioRxiv, un repositorio de acceso abierto para trabajos aún no impresos que permite a los autores poner sus descubrimientos al alcance de la comunidad científica de manera inmediata, se identificaron 4.424 especies conocidas. De ellas, 1.145 se detectaron en más de 70 por ciento de las muestras y 61, en más de 95 por ciento. Estas últimas además no se encuentren en la microbiota normal humana (de la piel y las vías respiratorias) ni del suelo natural.

En América Latina, el estudio incluyó transporte urbano o subterráneo de San Pablo, Río de Janeiro, Bogotá (el TransMilenio) y Santiago de Chile. Allí la prevalencia de genes de RAM en los microorganismos hallados es entre 10 y 20 veces mayor a ciudades de otras regiones. Rio de Janeiro y Bogotá, por ejemplo, presentaron 10 veces más prevalencia de genes RAM que París, Baltimore o Singapur.

El estudio consigna que más de 50 por ciento del material genético recolectado no se pudo asignar a una especie conocida, por lo que representaría microorganismos no descubiertos.

El Consorcio Internacional MetaSUB (International Metagenomics and Metadesign of Subways and Urban Biomes), reúne a expertos de África, América, Asia, Europa y Oceanía. Estos tomaron 3.741 muestras de pasamanos, máquinas expendedoras de boletos y paredes, de los subtes.