¿Podría pasar las vacaciones sin su celular?

¿Qué le parecería pasar sus vacaciones completamente desconectado del celular, de la tablet, de Internet, de las redes sociales y hasta de las herramientas de navegación? Un grupo de investigadores puso a prueba a 24 turistas para conocer cuál era el efecto de la desintoxicación digital.

Descubrieron que las primeras horas sin dispositivos no fueron del todo fáciles para los viajeros. Es más, muchos presentaron ansiedad, dijeron sentirse frustrados e incluso registraron síntomas de abstinencia.

Las universidades de East Anglia, Greenwich y la Tecnológica de Auckland entrevistaron a los participantes antes, durante y después de la desconexión.

Claro, la reacción fue diferente según el destino al que llegaron. En las urbes, los viajeros sintieron desesperación en esas primeras horas porque no podían acceder a los mapas de navegación, mientras que en la zona rural les afectó no tener cómo matar el tiempo.

Con el paso de las horas, empezaron poco a poco a mostrar aceptación y luego liberación.

Al final, los evaluados confesaron que disfrutaron más del entorno, que compartieron más con los compañeros de viaje y que conocieron sitios recomendados por los residentes, muchos de los cuales no suelen estar en los mapas para viajeros.

Pero no todos lograron pasar al menos 24 horas sin dispositivos. Algunos dijeron que lo intentaron, pero que no pudieron porque no se sentían seguros y debían cumplir con compromisos privados que no permitían dejar de estar disponibles. ¿Usted cuánto tiempo podría estar desconectado?