Así funciona la empresa con más de 900 empleados que no tiene oficina

¿Se imagina una empresa que cuente con un numeroso grupo de empleados, pero que no tenga una sede central? Este es el caso de la firma Automattic, una multinacional que se dedica al desarrollo web y que trabaja con sitios como Wordpress y Jetpack, entre otros, reporta la BBC.

Para la líder del equipo de experiencia de desarrollo, la estadounidense Cate Huston, algo que diferencia a esta empresa es la inclusión de múltiples talentos. “El talento está distribuido, pero las oportunidades a veces no. Trabajar así puede brindar más chances a personas talentosas”, explica.

Asimismo, otra particularidad es el hecho de que los empleados se conozcan, pero no convivan juntos en una oficina, como se acostumbra en otros trabajos. “Es una parte profunda de nuestra cultura, nadie menciona la palabra ‘oficina’ para nada. Nos conectamos por medio de videollamadas por internet y grupos”, cuenta Huston en entrevista con el programa Wake Up To Money, de la BBC.

Para ella, todos los empleados aman tener libertad y es importante dársela para que la empresa crezca. “Mi equipo está disperso alrededor del mundo, pero siempre estamos comunicados”, añade.

La firma Automattic es solo una de las nuevas empresas que han optado por trabajar desde cualquier lugar que no sea una oficina, una dinámica laboral que está creciendo.

Según la Oficina de Estadísticas Nacionales de Trabajo, la entidad que hace los estudios más exhaustivos sobre trabajo en Reino Unido, más de 1 millón 540 mil personas laboran desde sus hogares, cifra que creció tras los 884.000 reportados 10 años atrás.

Para los expertos es claramente una tendencia en constante alza. “Es ciertamente efectivo y atractivo, sobretodo para aquellos que recién inician. También desde la perspectiva de los empleados, no hay que movilizarse, lo cual es un gran beneficio”, menciona Ilke Inceoglu, profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Exeter.

“En viajes, que nosotros pagamos a veces, nos aseguramos de convivir como equipo para saber que nos estamos comunicando bien, que estamos documentando todo claramente”, finaliza Hudson.