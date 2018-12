Suplementos, a qué hora tomarlos y cómo

Funciones: Tenemos más calcio en el cuerpo que cualquier otro mineral y el 99 % de este se almacena en los huesos y en los dientes. El resto está en la sangre, en los músculos y en el líquido entre las células. Ayuda a que los músculos y los vasos sanguíneos se relajen para así secretar hormonas y enzimas.

Cómo consumirla: Puede acompañarlo con leche, yogur, pera, brócoli o sardina. Es importante que disminuya el consumo del alcohol porque de lo contrario se dificultará su absorción.

El horario: A las 10:00 es el horario recomendado. Para fijar mejor el calcio es necesario tener un buen aporte de vitamina D, que la metabolizamos al exponernos al sol.

Colágeno

Funciones: Lo perdemos con el tiempo y cuando nos falta, comienzan a aparecer varias afecciones de la salud, como problemas articulares, la osteoporosis e incluso problemas dentales. Y claro, su déficit también está relacionado con la aparición de las líneas de expresión. Su función principal es la de aportar resistencia y flexibilidad al organismo, es decir que nos permite movernos.

Cómo consumirla: Tómelo con algún alimento rico en vitamina C, como la naranja o la mandarina.

El horario: Depende del caso. Hay personas a quienes les resulta mejor tomarlo en la mañana, pero para otras se obtienen mejores resultados cuando lo consumen por las noches.

Sueroterapia

A través de los sueros se aprovechan mejor los suplementos, pues en este caso sí se absorben al cien por ciento. Hay unos de vitamina C, otros solo de complejo B, de complejo B con ginseng, de hierro solo y de hierro con vitamina C, entre otros. ¿Cuál es el mejor horario para aplicarse estos sueros? Depende del suplemento y de la necesidad de cada persona. Existen algunas sustancias que al ser utilizadas en la mañana dan energía, mientras que otras permiten más absorción en la noche. Hay casos en que el suero es la primera opción para suministrarlos. Por ejemplo, alguien con estrés que ha perdido vitamina C no puede recibirla por vía oral porque le generará una gastritis, entonces lo mejor será aplicarle en suero.