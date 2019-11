¿Soltero? No, auto-acompañado

“Si no ha construido una casa, si no tiene un esposo, si no tiene un bebé y está cumpliendo 30 años, existe esta increíble cantidad de ansiedad... Sin embargo, yo nunca le he temido a ‘estar soltera’, puedes llamarlo ‘autonomía’, es decir, estar en emparejado o acompañado de uno mismo”, lo ha afirmado Emma Watson en una reciente entrevista con Vogue Inglaterra.

En este diálogo, además de hablar sobre su papel en la próxima película ‘Little Women’, el feminismo y la presión social de cumplir 30 años, Emma nos ha dejado un nuevo término que nos encanta y podemos resumirlo como: “auto-acompañado”.

¿Tu lo usarías para hablar de tu soltería? ¡Ya sabemos que Pictoline, sí!