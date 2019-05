100 días para el arte emocional

Desde el año 2014, la página web norteamericana ‘The100DayProject’ anima a las personas a hacer sus ideas realidad a través de la creatividad y la constancia. Para ello propone dedicar cinco o diez minutos diarios, durante 100 días, para lograrlo. Además, bajo la idea de sumar a otros a la ola, pide compartir cada uno de los pasos a través de las redes sociales con la etiqueta #100DayProject.

Michael Bierut, el mentalizador de esta iniciativa, cree que la confianza creativa se gana a través de la práctica y por ello su propuesta se enfoca en hacer algo durante 100 días ininterrumpidos, “porque la inspiración aparece cuando lo haces”, justifica en su web.

El objetivo de este año es impulsar el arte al aire libre y, así como miles de creativos alrededor del mundo, la guayaquileña e ilustradora Karen Rodríguez se lo ha tomado muy en serio. Ella dibuja en postes, calles y pisos lo que llama “100 días de amor propio”.

Esto se traduce en frases motivacionales como “cuida de ti, pana”, “ya llegará tu gran momento” y “paciencia contigo, paciencia con todo”, que se pueden leer en postes de luz cerca del centro comercial San Marino o de la Universidad Casa Grande y también en varias calles de Urdesa o espacios en la playa de Salinas.

Con este proyecto, la joven de 25 años busca ir más allá de la belleza visual y conectarse con la parte emocional de quienes aprecian sus obras. También busca un “Guayaquil más artístico... como Alemania”, país en el que ella vivió por dos años y donde tuvo su primer acercamiento con el arte.

¿Qué la inspira? Una superficie oscura y plana le basta para imprimir sus frases. Siempre está armada con tizas, lápices de colores y papel para dejar los mensajes cuando y donde lo crea conveniente. Va por el día 17 de 100.

Su cuenta de Instagram (@bykaribunt) le ha servido de puente con las personas que se han topado con su arte y lo comparten. “Un chico me contó, a través de un mensaje, que una de mis frases llegó a empoderarlo tanto que logró conseguir un puesto en el trabajo al que estaba postulando”, menciona Rodríguez.

Para esta también tecnóloga en Administración de Empresas, la reacción de las personas no solo justifica su trabajo, sino que le agrega valor. “Al utilizar tiza la lluvia fácilmente borra mi mensaje, sin embargo lo que provoca en las personas es indestructible”, añade.

Sus frases motivacionales no solo se leen en el norte de la ciudad, también han llegado, por ejemplo, al Mercado de las Cuatro Manzanas (sur) y al completar los 83 días que le faltan espera haberle dado la vuelta a todo Guayaquil.

Desea no saltarse ningún día y hacerlo de forma consecutiva, como recomienda la campaña ‘The100DayProject’. Esto aunque su trabajo en una agencia de publicidad local a veces parezca alejarla del objetivo.

También quiere practicar lo que predica para dar más fuerza a sus frases. “No quiero escribir un mensaje de amor y no practicarlo, por eso cuido mi cuerpo y trato de no estresarme. Si un día no pudiera dibujar algo, habrá otro día”.

Karen se ha planteado lanzar al mercado ‘prints’ y adhesivos con sus ilustraciones, todo para que su mensaje de amor propio se siga difundiendo.