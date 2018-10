Los siete grandes culpables del vientre hinchado

Hacemos dieta y ejercicios y nos sentimos felices cuando al subir a la báscula notamos los resultados, ¿pero por qué esa barriguita de pesadilla sigue allí?

Deshacernos de un vientre abultado parece una misión imposible. Seguramente ese pantalón que tenía guardado para probar si realmente bajó de peso volvió a subirle en la zona de los muslos, pero en la parte del abdomen no quiere cerrar. Hay algo que está haciendo mal y no son precisamente los abdominales. ¿Se ha detenido a pensar que algún hábito o alimento sería el causante de esa pesadilla?

Eso sí, no olvide que hay momentos en que esa hinchazón puede ser indicio de algo más. Si es mujer, el perímetro de la cintura no debe ser mayor a 88 cm y si es hombre, no debe superar los 102 cm ¿Por qué? Tener más de esos rangos hace que el riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares o de diabetes aumente hasta tres veces. Y no importa si está en su peso normal.

Conozca entonces cuáles son los siete culpables de ese voluminoso vientre y descubra si uno de ellos le está dañando su figura.

El estreñimiento