Descartan relación entre el vapeo y la neumonía

Un reciente estudio sobre las lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo profundiza aún más en el misterio sobre la causa exacta de estas enfermedades.

Los patólogos estadounidenses estudiaron biopsias pulmonares de 17 pacientes de un brote que ha enfermado a más de 800 personas y se ha cobrado la vida de 16 en Estados Unidos, y no encontraron señales de neumonía lipoide.

La investigación, realizada por la Clínica Mayo, una organización médica sin fines de lucro, y publicada en The New England Journal of Medicine, no encontró evidencia de daño tisular causado por la acumulación de sustancias grasas, una teoría prevaleciente hasta ahora.

“Si bien no podemos descartar el papel potencial de los lípidos, no hemos visto nada que sugiera que este es un problema causado por la acumulación de lípidos en los pulmones”, dijo Brandon Larsen, patólogo quirúrgico de la Clínica Mayo de Arizona.

“En cambio, parece ser algún tipo de daño químico directo, similar a lo que uno podría ver con exposiciones a humos químicos tóxicos, gases venenosos y agentes tóxicos”, acotó.

La investigación contradice un estudio publicado el 6 de septiembre en el informe semanal de Morbidity and Mortality de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los médicos encontraron en los pacientes células del sistema inmunitario llamadas macrófagos llenas de aceite y en todos los casos diagnosticaron neumonía lipoide.

Las autoridades sanitarias investigan la causa del brote y esperan determinar cuál de estas sustancias podría estar causando dolencias pulmonares.