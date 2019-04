El hueso que está reapareciendo

Se pensaba que había un hueso extinto, desaparecido durante la evolución, pero los científicos han descubierto que está de regreso. No solo eso, pues además allí podría encontrarse la causa de sus dolores de rodilla.

Fabella es ese famoso hueso que ha vuelto, como lo confirmó el centro universitario Imperial College de Londres. Lo hallaron donde estuvo hace unos siglos, incrustado en el tendón que está detrás de la rodilla.

Los científicos consideran que no genera ninguna utilidad, pero sería mejor no tenerlo porque podría provocarle molestias. No solo causaría dolor sino también problemas óseos.

El estudio publicado en la revista científica Journal of Anatomy revela que quienes padecen artritis cuentan con más posibilidades de tener este hueso.

¿Los tenemos todos? No, pero muchas más personas que antes. Según el análisis, para 1918 este hueso estaba presente en el 11 % de la población del mundo, pero el año pasado ya lo tenían cuatro de cada diez personas.