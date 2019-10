Si me duele la muela, ¿qué tomo?

¿Qué hace cuando tiene dolor de muela? Si es de los que toma antibióticos, preste atención a las nuevas recomendaciones odontológicas.

La Asociación Dental Americana acaba de publicar una guía en la que destaca que en la mayoría de los casos estos medicamentos no son recomendables. No solo porque su papel no es el de frenar el dolor (su función es detener el crecimiento de las infecciones bacterianas), sino porque podrían causar efectos secundarios. Es decir, le harían más daño que bien.

La Asociación sugiere que en estos casos se tomen analgésicos de venta libre, como paracetamol o ibuprofeno.

¿Entonces no se puede tomar antibióticos?

Solo pueden hacerlo las personas que comiencen a presentar fiebre, malestar o cansancio extremo.

La guía va encaminada a los profesionales de la Odontología para sugerir el camino que se debe seguir con los pacientes, pero es también una advertencia para todo aquel que ante un dolor de muelas, toma antibiótico.

Recuerde que su uso excesivo puede volverlo resistente. Por eso, hay que usarlos con precaución y cuando sea absolutamente necesario.

Los antibióticos usados correctamente salvan vidas, pero en este momento en el mundo se vive un creciente problema de resistencia a antibióticos.

Así que si tiene dolor de muela, tome un analgésico y vaya al odontólogo de inmediato.