¿Tiene menos de 40 años? Mida su presión arterial y su colesterol

Si tiene menos de 40 años y ya padece de colesterol y presión arterial altos, empiece a controlarse. Esos niveles pueden predecir un futuro complicado para su salud.

Una investigación publicada en Journal of the American College of Cardiology buscó los niveles de afectación y para eso analizó la situación de salud de más de 36.000 personas durante 17 años.

¿Qué encontraron? Si sufre de colesterol alto en la edad adulta joven, aumenta en 64 % el riesgo de padecer luego enfermedad coronaria. Los aumentos de la presión arterial también elevan ese riesgo en más del 20 %.

Según los investigadores, los resultados se suman a los de otros más que aseguran que esa edad es un período crítico, pues tanto la presión arterial alta como un aumento del colesterol son particularmente dañinos.

El grupo de científicos pide tomar más atención a hallazgos como este, pues hay que prestar más atención a los programas preventivos antes de los 40.