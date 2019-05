No solo de tacos vive México

Taquerías hay en todos lados, algunas excelentes. Lugares donde se sirve comida mexicana más o menos rápida, con cuatro o cinco salsas básicas más o menos picantes y cuatro o cinco rellenos más o menos originales que se envuelven o se disponen en tortillas de cuatro o cinco maneras diferentes. Tacos, burritos, enchiladas... Pero restaurantes mexicanos, lo que se dice auténticos restaurantes mexicanos capaces de exhibir en sus menús una variedad de elaboradísimas delicias regionales; con su propio mole poblano, sus propias tortillas hechas a mano, sus rarezas de pescado o cochinilla, incluso sus inventos inspirados en la tradición pero sofisticadamente desafiantes... Esos son escasos. En el Ecuador, el clásico del género se encuentra en Cuenca. Tan clásico que acaba de cumplir treinta años. Su nombre: El Pedregal Azteca.

Esta historia empieza con un fracaso sindical: la privatización de Aeroméxico. Juan Manuel Ramos, nacido en ese monstruo de ciudad que todavía se llamaba Distrito Federal, había trabajado 15 años en esa aerolínea y fue uno de los dirigentes que se opuso a esa medida con sangre, sudor y lágrimas en la huelga más sonada de la década. El fracaso lo llevó a replantear su vida, para lo cual no le faltaban herramientas: no en vano había estudiado Hotelería y Turismo. Para entonces ya había formado pareja con María Valarezo, una cuencana que cursaba un posgrado de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Juntos evaluaron sus posibilidades, que se reducían a dos: administrar un hotel en Querétaro o buscar fortuna en Cuenca. El espíritu aventurero se impuso.

Lo extraordinario de El Pedregal Azteca no es que mantenga la calidad de su comida al cabo de treinta años: eso, cualquiera lo sabe, se consigue con la presencia constante de los dueños. Lo que verdaderamente llama la atención es que esa calidad, ese sabor tan legítimamente mexicano de sus platos, lo consiguiera desde el primer día. ¿Con qué ingredientes? La primera visita de Juan Manuel a los mercados cuencanos (cuya oferta, a fines de los ochenta, era por demás exigua) le debió llenar de desconcierto. No encontró casi nada de lo que necesitaba. Por no haber, en esos tiempos, no había en el mercado nacional ni un buen tequila.