Dos guayaquileñas brillan en la literatura mundial

La familia, la fe, la escuela. Sitios tradicionalmente seguros que, en ‘Mandíbula’ y ‘Pelea de gallos’, se convierten en protagonistas del horror y el daño. Es quizás esta contradicción, y la exploración del miedo desde lo íntimo, lo que ha convertido las obras de las autoras guayaquileñas Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, en éxitos sin precedentes.

El lunes de noche, en un conversatorio organizado por Palabralab, en el auditorio del centro comercial Alhambra, las escritoras, ambas radicadas en España, discutieron los pormenores de su obra, su afán por quebrar los mitos y sus muy merecidos lugares en la lista de los mejores libros del año.

Y es que, tanto la novela de Ojeda, como el libro de relatos de Ampuero, culminan el año en las prestigiosas listas de Babelia (de diario El País de España) y del New York Times, respectivamente.

En común, además de su estado de migrantes, las autoras tienen una afición por ahondar en la feminidad y su relación con el horror. “Para mí, no hay nada más oscuro que la feminidad. Es que implica que no puedes alterarte, no puedes llorar, no puedes ser débil, tu maquillaje tiene que estar perfecto, no puedes ser gorda. Mirarte al espejo y odiarte porque no encajas en los cánones que le imponen a la mujer, es oscuro”, subrayó Ampuero.

Ojeda agregó que lo mismo se traduce a espacio como la escuela y la familia, ambos temas que aborda su novela desde el secuestro de una estudiante de un colegio de élite de la ciudad, a manos de su maestra de Literatura. “Pensamos en la violencia desde la otredad, pero la realidad es que las familias son lugares de violencia, cometidas por quienes consideramos más cercanos y por quienes supuestamente nos quieren”.

Ambas consideran, no obstante, que los temas no necesariamente se deben abordar desde lo explícito ni lo panfletario para ser visibles. Más bien, abordan la importancia de la empatía a la hora de narrar. “Es necesario tener una posición y defenderla sin la necesidad de ser panfletario. No tengo que decir que soy feminista para serlo. Nosotras más bien, no lo decimos, sino que te contamos una historia y tú partes de ahí”, remarcó Ojeda.