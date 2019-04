“Guayaquil debe ser una ciudad inclusiva”

El australiano Nicholas Vujicic nació sin brazos ni piernas. A sus 36 años es un conferencista motivacional famoso y autor de libros como el best seller ‘Una vida sin límites’. Fue protagonista del cortometraje ‘El circo de la mariposa’ (2009) y hoy es el líder de la organización ‘Una Vida Sin Extremidades’, a través de la cual motiva a miles de personas a seguir adelante. Guayaquil tiene a Evelyn Labanda Morán, una joven de 24 años, con Síndrome de Down, quien tal como Nicholas, busca llevar un mensaje de fortaleza e inclusión a sus pares. Ella fue la primera abanderada con Síndrome de Down, la acompaña un título de Publicista y tiene su propio programa radial en el que transmite su positivismo. EXPRESO conversó con ella sobre su camino hasta ahora, luego de atravesar varias etapas de bullying.

El paso por la escuela no es fácil para muchos, más en épocas en las que el bullying parecería estar de moda. ¿Cómo fue tu paso?

Estudié en la escuela Espíritu Divino, en ese lugar yo no tenía amigos. Ninguno de mis compañeros me comprendía, ni entendía, solo me ignoraban. Una vez, a la hora del recreo, yo fui a comer sola en una esquina y una niña se acercó y tiró una galleta molida en mi cabeza, luego me exprimió una mandarina; yo empecé a llorar. Mis padres se enojaron, pero siempre me han motivado en los momentos fáciles y difíciles.

¿Mejoró el panorama en la universidad?

Al contrario, en el tecnológico fue más difícil. No solo mis compañeros me ignoraban, sino también los maestros me hacían bullying. Mis padres, varias veces, quisieron retirarme de ahí, sin embargo yo insistí en mi sueño de graduarme de publicista. Y después de cuatro años, lo conseguí...

¿Cómo fue el ingreso a estos centros de estudios?

No fue fácil, varias veces me cerraron las puertas y me decían que debía estudiar con un tutor en la casa, pero mis padres y yo no dejamos de insistir hasta lograrlo.

Está claro que tu camino no ha sido nada fácil, pero también que consigues lo que te propones. ¿Cuál es el sueño que te falta por cumplir?

Me gusta la moda y pienso hacer mi propio emprendimiento relacionado con esta área. Me gustaría combinarla con mi carrera, además mi familia y mis amigos me dicen que soy buena modelando.

¿Cómo llegaste a la radio?

Me descubrieron gracias a mi perfil de Instagram. La directora del programa me dio la oportunidad de ser parte de ‘Somos Capaces’ luego de ver mi actividad en redes.

¿Cómo fue la primera vez que hablaste en la radio?

Llevo tres meses desde que estoy como locutora en el programa ‘Somos Capaces’. Somos tres mujeres y yo soy la única con Down. Al principio estaba muy nerviosa y no hablaba mucho. Con el tiempo he ganado experiencia y confianza, ahora me siento libre de expresarme y de compartir mi vida con los demás.

¿Cuáles son los temas que prefieres tratar en el programa?

Hablamos temas sobre la inclusión, brindamos consejos para los padres que tienen hijos con Síndrome de Down e incluso llevamos invitados, como mi amiga Marthita. Ella es igual que yo y en el programa compartimos nuestro sentir con otros.

Eres muy buena interactuando y parecería que llevaras muchos años en esto. ¿Cómo es tu preparación antes de iniciar el programa?

Primero escribo mis guiones en un borrador, luego los paso a la computadora. Mis padres y hermana lo revisan para corregirme la ortografía. Finalmente lo practico con mi madre en casa, para eso hago continuamente ejercicios de vocalización.

Hablemos de la ciudad... ¿Piensas que Guayaquil es una ciudad inclusiva?

No, las personas tienen muchos prejuicios contra nosotros. Por esa razón estoy trabajando para lograr llevar el programa de radio a la televisión. Pienso que sería una manera de fomentar la inclusión y demostrar que nosotros también podemos.

¿A qué aspectos de tu vida crees que le debes tu fortaleza?

El bullying fue algo duro de enfrentar, me hizo bastante daño, pero he llegado a donde estoy gracias a esos tropiezos y a mis padres. Solo quiero que nos dejen en paz y tranquilos. Todos tenemos el derecho de nacer, estudiar y trabajar. Debemos entender que todos tenemos sentimientos y corazón.

¿Qué les dices a los chicos que experimentan bullying?

Les digo que no se den por vencidos. Todos podemos seguir adelante, estudiando y cumpliendo sueños. No es fácil, pero si yo lo he logrado, todos pueden.