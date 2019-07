Alerta con los implantes de pecho Biocell

No es la primera vez que se vinculan los implantes de mamas texturados con una forma de linfoma anaplásico, ya en el 2011 las autoridades sanitarias alertaron de riesgo para los pacientes, y está semana la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos lo ratificó con la suspensión de una popular marca.

La FDA anunció que la compañía Allergan Plc suspenderá la venta de los implantes de Biocell texturados, “una vez que las evidencias indicaron que este producto aparece vinculado directamente con peligros significativos para el paciente, incluida la muerte”, señaló la subdirectora de la agencia, Amy Abernethy, en un comunicado.

La agencia informó que se han registrado en todo el mundo 573 casos y 33 muertes de pacientes con un tipo de linfoma poco común. Del total de registrados, 481 se atribuyeron a los productos de esta empresa, y entre las 33 pacientes que murieron, 12 tenían implantes de Allergan.

Según la companía Allergan, la FDA, no ha recomendado la remoción o reemplazo de los implantes en pacientes que no muestran síntomas; sin embargo pidió a los médicos y clínicas que no usen esos rellenos y que devuelvan los productos no usados.

Los implantes Biocell tienen una superficie áspera que impide el deslizamiento y minimiza la formación de tejido de cicatriz. La mayoría de los implantes de pecho que se usan en Estados Unidos tiene una superficie lisa.

El retiro de los implantes Biocell no afectan los rellenos Natrelle o Microcell, de superficies lisas, que también fabrica Allergan.