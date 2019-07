El amor frente a los prejuicios

Está acostumbrada a las miradas. A las miradas de odio, de asco, de confusión. Son parte del paisaje cotidiano. De una ciudad que no sabe qué hacer con lo que no comprende. Y ella, harta de explicarse, de luchar, de hacerse un hueco en un mundo que decidió que no cabía en él, decide un día resolverlo a pedradas.

Pero no es tan sencillo. En lugar de asustarse y huir, los energúmenos de la camioneta plateada la siguen, y la amenazan. Se estacionan afuera de su casa a esperar que salga. Y adentro, con su sábado arruinado, Gabriela ni siquiera llora. Es que, ¿para qué llorar si ya está acostumbrada? Como cuando en la facultad varios de sus compañeros la golpearon y el decano les dio la razón. O cuando entró al canal y, aunque era periodista, la pusieron a trabajar pintando uñas. Cuando un hombre tras otro le decían que querían “experimentar” con ella.

El único lugar donde Gabriela es Gabriela, es en Socios. En ese bar de la Mariscal quiteña, no es ‘una estudiante trans’, ‘una mujer trans’, una “abominación”. Es ella. Ahí todos la llaman por su nombre, que aunque legal, otros se rehúsan a usar, ahí nadie la mira mal, ni se cambian de mesa.

Ni ahí, ni con Miguel. En medio de su lucha diaria, está el oasis del amor, de la mano de un joven, empleado de banco, que se enfrenta a sus propios prejuicios y a los de su familia, por estar a su lado.

Y es que ‘Gabriela’, obra más reciente del escritor Raúl Vallejo, más que una novela que denuncie la discriminación y la violencia hacia la comunidad GLBTI, es principalmente una historia de amor.

“Lo que quería plantear es que hay que entender la diversidad desde lo cotidiano. La relación entre ellos no nace desde la perversión o desde la experimentación, no es una búsqueda de ruptura de las normas sexuales. Son seres humanos enamorados que se enfrentan a la aceptación y a los prejuicios, pero que genuinamente se quieren”, explicó el autor durante el lanzamiento del libro en el Puerto Principal, realizado esta semana en librería Española.

Durante la presentación, que dirigió la reconocida crítica literaria Cecilia Ansaldo, Vallejo habló del proceso de construcción del libro, que en 2018 obtuvo el premio de novela corta Miguel Donoso Pareja. Este indicó que la pieza narrativa nació de su amistad con Michelle Valencia, la primera reportera trans de Colombia. “Me dijo lo que dicen muchos, que su vida podía ser una novela. Al principio pensé en algo testimonial, pero finalmente terminé con una novela en que la protagonista se parece a ella”.

No es la primera vez que Vallejo aborda la homosexualidad. Como lo reiteró Ansaldo, este ya había tocado el tema en su libro de relatos de 1992, ‘Fiesta de solitarios’. Pero a diferencia de esa obra, los relatos hablaban más bien desde la clandestinidad. “Eran épocas distintas. Cuando ese libro se publicó, aún era ilegal ser homosexual. Aquí, los personajes luchan de día, son visibles y luchan desde esa visibilidad”, subrayó.

Llena de personajes complejos y una trama rebosante de imágenes poéticas, ‘Gabriel(a)’ es una obra que encanta y que conduce al lector hacia la empatía. Una novela que, en épocas de extremismos y prejuicios, resulta indispensable.