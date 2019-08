España activó una alerta mundial sobre el brote de listeriosis

El brote de listeriosis originado en Sevilla cuenta hasta el momento con 150 afectados y más de 500 casos sospechosos. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social da la alerta internacional y se ha comunicado con las autoridades europeas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por si se encuentran casos en otros países.

La causa es la carne mechada comercializada por la empresa sevillana Magrudis S.L. bajo la marca La Mechá. De todos los casos afectados, 132 se produjeron en Andalucía, el resto en Extremadura, Asturias, Cataluña, Madrid y Aragón. De esas personas, 53 se encuentran hospitalizadas y 23 son mujeres embarazadas. Por ahora, la única víctima mortal es una mujer de 90 años que falleció el pasado lunes en Sevilla.

En Ecuador no se han reportado casos de listeriosis. Sin embargo, en el noviembre del 2011 el Ministerio de Salud Pública (MSP) envió una alerta relacionada el producto ‘Champiñones rebanados güipi del lote No. 667302’, debido a una advertencia recibida desde Costa Rica. Sin embargo, la empresa que comercializaba localmente ese producto a Centroamérica aseguró que el análisis bacteriológico del lote que ingresó a ese país no registró ningún tipo de contaminación, ni bacteria.

La listeriosis es una enfermedad causada por ingerir alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, encontradas con frecuencia en la tierra y en el agua.

“Afecta fundamentalmente a personas de edad avanzada, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas y recién nacidos. Con menor frecuencia también pueden verse afectadas personas que se encuentran fuera de estos grupos de riesgo”, explica Joaquín V. Martínez-Suárez, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) e investigador del proyecto del programa estatal de I+D+i sobre “Alternativas al uso de desinfectantes en la industria alimentaria”.

La bacteria puede aparecer en la carne cocinada si se rompe la cadena de frío. “Debido a su amplia distribución en el ambiente y en todos los eslabones de la cadena alimentaria, la erradicación total de Listeria monocytogenes en los ambientes de la producción de alimentos es imposible. El objetivo de los sistemas de control y prevención es reducir el riesgo al mínimo posible”, añade el científico.

La bacteria de la listeria no solo habita en la carne de cerdo o en los embutidos, sino también en lácteos y vegetales, y en el pescado ahumado. Por ello, es importante, en verano sobretodo, no dejar estos alimentos fuera de la nevera y hacer una manipulación correcta de los productos.

En el caso de Ecuador, Luis Plaza Ibarra, ejecutó en 2013 una investigación para la Espol, sobre la Listeria, pero centrada en los quesos que se venden en las perchas de los supermercados de Guayaquil.

Según la información recogida, en los quesos frescos que se expendían en los supermercados de la ciudad, durante el tiempo que duró la investigación ese año, se detectó la incidencia de Listeria spp. del 55 %.