Cuánto y cuáles ejercicios debe hacer para alargar la vida

Es hora de que empiece a moverse. Si está en el grupo de los sedentarios, debe saber que el riesgo de muerte aumenta, especialmente si pasa más de nueve horas y media al día sentado.

Un grupo de investigadores se centró en encontrar cómo reducir estos niveles. ¿Qué tal si comienza a caminar más? Una caminata lenta ayuda, pero eso sí, de cinco horas al día. O también podría convertirse en un obsesivo de la limpieza y usar la aspiradora 24 minutos diarios.

Es la mejor forma, según este estudio publicado en The BMJ y que se centró en personas de mediana edad y mayores. Lo realizó la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte en Oslo.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores utilizaron acelerómetros, es decir los dispositivos que miden la cantidad de actividad y la intensidad. Evaluaron actividades ligeras como cocinar o lavar platos, algo moderado como caminar rápido o pasar la aspiradora, mientras que correr o coger cosas pesadas se incluyó en el grupo de lo intenso.

La conclusión fue que cualquier movimiento, sin importar su intensidad, reducía el riesgo de muerte prematura. Pero los resultados eran aún mejores cuando la persona realizaba 300 minutos de actividad física ligera o 24 de intensidad moderada.

No se trata de caminar cinco horas seguidas, sino de repartir ese tiempo durante el día. Y si no le resulta posible, combine, con oficios del hogar, por ejemplo. Lo importante es que lo haga poco a poco y que si por su trabajo debe pasar sentado, comience a levantarse más, para tomar agua, para escribir un mensaje, para dar alguna indicación a algún compañero (en lugar de usar el teléfono). Y la ya tradicional recomendación de que use más las escaleras.