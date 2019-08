Diana Gardeneira: “El arte ecuatoriano tiene un género masculino”

La artista visual Diana Gardeneira, ganadora de la sexagésima edición del concurso de artes visuales porteño Salón de Julio, considera que hacen falta espacios, tanto en Guayaquil como en el país, para difundir las diversas manifestaciones artísticas. Sus obras se basan en la violencia de género.

Cuando ganó en la sexagésima edición del Salón de Julio con la obra ‘Cojuda acepta mi halago’, dijo que la creación es una especie de rechazo a la violencia de género que sufren las mujeres. ¿Dónde ha notado esta situación?

Principalmente sobre los insultos que reciben las mujeres en las calles. Según cifras del INEC el 60 % de las mujeres en el Ecuador ha sido víctima de violencia de género. Yo hice mi propia encuesta con 200 mujeres porque consideré que esa cifra estaba desfasada. Conocí que el 90 % había sido víctima de algún tipo de violencia y no podía creer las palabras que les han dicho en las calles, son cosas horrorosas. La violencia de la calle pasa desapercibida y no está bien que andemos por las calles con violencia o miedo.

¿Le afectaron los comentarios en las redes sociales por el triunfo de una obra feminista?

Hubo un 10 % de usuarios que no le gustó la obra. Uno de ellos comentó que el feminismo es igual que el machismo y no es así; el feminismo es luchar por igualdad crear conciencia porque estamos siendo discriminadas y lo que queremos es que todos tengamos las mismas oportunidades, no odiamos a los hombres. También luchamos contra los estereotipos de lo que significa ser hombre y mujer.

En los 60 años del Salón de Julio solo han ganado seis mujeres, ¿a qué se debe la escasa participación femenina en los concursos de arte en el país?

Estamos al mismo nivel de los hombres; el problema es que los puestos de poder y jurados son siempre ocupados por ellos. Muy pocas veces ponen a mujeres de jurado y es una lástima porque es necesario tener un jurado diverso al momento de hacer este tipo de premiaciones y así podríamos tener un arte variado y que nos ayude a crecer como sociedad.

¿La figura masculina lidera en el medio artístico en general?

Sí, se le da más valor al hombre; la mujer está en segundo plano. El arte ecuatoriano tiene un género masculino y este problema no solo se da aquí, sino también en todo el mundo. Las cifras son patéticas y estamos atrasados. Las seis mujeres que han ganado el salón durante los sesenta años, dice mucho sobre el arte local, lo mismo pasa en el Salón de Octubre, la Bienal de Cuenca o el Premio Mariano Aguilera.

¿Qué se debe hacer para lograr un equilibrio?

No se va a solucionar de la noche a la mañana, lo bueno es que ahora se están viendo cambios. Hace diez años no teníamos esta conciencia de lo que significaba tener voces diversas en el arte. Poco a poco vamos abriendo la puerta a un arte más inclusivo. Ahora estoy en una exposición colectiva junto a tres compañeros y soy la única mujer. En el colectivo la Gallina Malcriada hemos realizado conversatorios sobre la inclusión al arte y los asistentes han tenido una participación favorable sobre estos temas.

¿Cuál es su percepción sobre las manifestaciones artísticas que se dan en Guayaquil?

Guayaquil es una ciudad de cemento. Cuando uno realiza un mural corre el riesgo de que en cualquier momento lo tapen y pinten de gris. No se dan cuenta de que estos espacios gustan a las comunidades y cambian su entorno. El color tiene que tomarse las paredes, eso hace falta en Guayaquil.

¿Qué acciones se deberían ejecutar para incrementar el arte local y nacional?

Se necesitan más galerías, espacios y facilidades para exponer las obras de todos. Lo bueno es que ciertos espacios que se habían dejado relegados ahora se están retomando. Sin embargo, lo principal es que haya nuevos gestores y personas manejando estos espacios. Si se mantienen los mismos en el poder vamos a ver lo mismo siempre.