El feminismo se toma las tiendas

No es novedad que la moda y el arte pueden ser poderosas herramientas de comunicación. Para muestra, el día en el que la alfombra roja de la edición 75 de los Globos de Oro, en 2018, se tiñó de negro para denunciar las injusticias en Hollywood. Los famosos, ellas y ellos, acudieron a la gala con atuendos oscuros. ¿El mensaje? No más acoso sexual. No más violaciones. No más machismo, ni salarios injustos.

Entonces, la ropa fue la forma que los famosos encontraron para levantar la bandera a favor del empoderamiento femenino. Un año después, en Guayaquil, la historia se repite, pero con un poco más de color.

Joselyn Gallardo y Ana Belén Garcés, han decidido usar su influencia y alzar su voz de una forma sutil. ¿Cómo? A través de ‘O’, una marca de chaquetas denim, lanzada el 15 de este mes, que incluye por ahora cuatro diseños con mensajes sobre amor propio, empoderamiento, igualdad de género, unión y fuerza.

Gallardo, la más popular de las socias, con 953 mil seguidores en Instagram, es una actriz ecuatoriana de talla internacional, recordada por su papel como Martina en la novela Sin senos no hay paraíso. Ella usa su fama y ahora su emprendimiento para combatir el abuso al que considera que “todas estamos expuestas”.

La guayaquileña de 27 años de edad, sufrió hace cuatro, de abuso mental y psicológico. Esta experiencia de la que supo levantarse y de la que poco le gusta hablar, la llevó a convertirse en una activista de la lucha feminista.

Ahora con las chaquetas que estarán a la venta desde la segunda semana de abril, por $ 69,99, no solo quiere visibilizar un movimiento, también entregar el 50 % de sus ganancias al programa ProNiña, de Plan International Ecuador, el cual busca educar, empoderar y guiar a las chicas hacia la independencia.

Varias mujeres como Catrina Tala, Pamela Cortés, Silvia Buendía, Victoria Salcedo y Melissa y Nicole Nebot, reconocidas también por su lucha a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, son parte de la campaña de ‘O’.