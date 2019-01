¿Cómo criar a un niño no machista?

Al nacer un niño, los padres sueñan con un futuro brillante para él. “Quiero que sea un ingeniero, un astronauta o un doctor” se dicen entre sí, pero pocas son las veces que se preguntan sobre su porvenir dentro del marco de la convivencia social.

Sin embargo, esto está cambiando. Para el psicólogo clínico Joel Cañarte, los casos de violencia de género que últimamente conmocionan al país han motivado a reflexionar acerca de la educación que se imparte a los niños. “Los sujetos machistas no nacen, se van construyendo con el paso de su vida”, opina el experto.

Por ello, considera oportuno que se enseñe a los pequeños “la importancia de la igualdad, diversidad, valores, el respeto y ayudarlos a expresar correctamente las emociones”.

Según la experta en educación inicial Belén Proaño, el rechazo hacia ciertos juguetes, colores o actividades se justifica en que “los papás de niños tienen miedo de que existan orientaciones sexuales diferentes y no lo reconocen. No está mal si elige o no un carro. Lo incorrecto es que se le impongan las cosas que deberían supuestamente gustarle a un varón”.

Autoexamen

Cuestionarse. El psicólogo Frank Armijos considera fundamental que se haga un examen propio sobre la propia conducta. Recuerda a los padres que lo que enseñan a los niños es un reflejo de lo que a ellos les enseñaron. Por lo tanto, cuestionarse dichas enseñanzas y estar dispuestos a una reestructuración en favor de la igualdad es el primer paso para criar niños que defiendan estos conceptos.

Congruencia

Discurso y acciones. No es posible que se hable a los niños sobre lo negativo de fumar y horas después mandarlos a comprar una caja de cigarrillos. De la misma manera, no se puede esperar que un niño no crezca con actitudes machistas si en casa estas son una constante. La violencia va más allá de los golpes o los gritos. Para el psicólogo Armijos, la falta de atención también es una forma de quitar dignidad a la pareja.

Relaciones

La familia extendida. Los niños aprenden por imitación, por lo que los expertos invitan a que los principios de igualdad no solo se vivan dentro de la casa. Es decir, que en los entornos a los que el niño tiene acceso, como casas de tíos, abuelos o primos, no exista dualidad de comportamientos, lo que se manifiesta, por ejemplo, con las mujeres reunidas en la cocina, mientras los varones del lugar se limitan a ser servidos.

Lenguaje

Atención con lo que se dice. Todos los profesionales consultados concuerdan en que las palabras marcan a los pequeños. Frases como “Aunque pegue o mate, marido es”, “Los varoncitos no lloran” o “Él sí puede porque es niño” replican una cadena de características que justifican tendencias machistas. Los psicólogos también reconocen que erradicar estas frases de los padres es un trabajo arduo porque, en ocasiones, las repiten inconscientemente.

Inherencia

No naturalizar ni justificar la violencia. La sociedad concibe a los niños y a las niñas de manera diferente, por lo que a ambos se les atribuyen características para que encajen dentro de un concepto. Sin embargo, estos estereotipos, a criterio del psicólogo Armijos, no son inherentes. Para él, decir que los niños deben ser rudos y las niñas delicadas es una manera de naturalizar la violencia.

No quedarse en el papel de víctima

El psicólogo clínico y exvicepresidente de la Asociación de Bienestar Infantil Frank Armijos reconoce que en los comportamientos que aplican los padres “están reflejándose a ellos de niños”. Pero esto no justifica que sigan replicándolos.

“Es que yo lo sufrí en mi infancia, dicen. Pero allí viene la pregunta: ¿y ahora? El problema es que no todos quieren salir de ese círculo vicioso” indica. Por eso el experto motiva a los padres a interesarse por su salud mental y analizar qué entiende cada uno por virilidad y feminidad. “Una reestructuración sí es posible”, insiste Armijos.