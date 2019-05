El ‘showman’ de la prédica llega al país

Sube al escenario y quienes no lo conocen no saben si iniciará un show musical, un discurso motivacional o la prédica de un pastor. La realidad es que al final son todas en una. No por algo muchos hay quienes lo llaman el Showman de la Prédica.

Después de pisar tierras africanas, el conferencista, orador y motivador argentino Dante Gebel alista maletas para su arribo a Ecuador, a finales de este mes, para brindar su gira de conferencias ‘Auténtico’. Primero llegará a Quito, donde se presentará el día 30 y al día siguiente lo hará en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

Debido a su estilo suelto y animado, hay muchos que lo critican. No falta quienes lo cuestionan porque aparece en Hollywood (tiene El Musical de River en Disney,) llena estadios como si fuese un cantante de pop, como actor interpreta a un rock star en un filme, escribe libros y hasta, en medio de sus conferencias, sin temor alguno lanza chistes sobre las suegras o sobre el sexo. Y quienes lo conocen lo aplauden.

Nacido hace 50 años en el barrio de Billinghurst, Buenos Aires (Argentina), este hombre llega con un ‘riesgo calculado’ (como titula una de sus charlas) para ofrecer en Ecuador una presentación que promete mucho.

Dante, hijo de un alcohólico carpintero alemán, desnuda su interior cuando cuenta cómo presenció su primer milagro en la niñez en Billinghurst, por el cáncer que tenía su madre en el lejano mayo de 1975 y que Dios sanó. Pero el milagro más grande que vio a sus entonces 7 años fue la conversión de sus padres al cristianismo.

Su musical de Disney World es una de las formas más irreverentes de mostrarse al mundo, tal y como es. Y ese Dante Gebel el que desde marzo pasado inició una visita por Nicaragua, Panamá, Honduras y ha llegado hasta el África donde, con su proyecto llamado River Lighthouse, ayuda a remodelar hogares.

Gebel alcanza a un público en más de 50 países a través de sus programas que se emiten en varias cadenas televisivas de Latinoamérica.