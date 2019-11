Estos son los cuidados básicos para tu perro o gato

Tener una mascota es una gran responsabilidad, ya que además de cariño, necesitan de mucha atención y cuidados. Si eres amante de los animales y ya los tienes o estás por adoptar alguno, la veterinaria Johana Moreno de Vetmascotas, dio algunos consejos de cómo debes cuidarlos para mantenerlos sanos y fuertes.

Salud

Es muy importante resaltar que lo primero que debemos hacer es llevar la mascota al veterinario para comenzar su plan sanitario de vacunación completo.

La frecuencia de desparasitación va a depender del entorno del animalito. Si es de los que vive donde hay tierra y césped, el tratamiento va a ser mucho más frecuente de aquel que vive en un departamento. El plan de desparasitación lo determina en este caso el médico veterinario con un control de exámenes de heces.

Respeto y Cariño

Las mascotas no son juguetes ni objetos. Son seres que sientes y sufren, antes de adquirir una, sea cual fuere piensa bien si estás en condiciones de cuidarla durante toda su vida.

Protección

Dale un lugar limpio, fresco y seguro donde la mascota pueda resguardarse del frío, la lluvia y el sol.

Alimentación

Dale alimentación diaria y balanceada (croquetas). La mascota debe tener siempre agua limpia y fresca, lava sus platos diariamente para evitar enfermedades.

Limpieza

Debes mantenerlo libre de garrapatas y pulgas ya que estos animalitos transmiten enfermedades.

Báñalos cada 15 o 22 días

Lava sus tazas, juguetes, y accesorios ya que estos son portadores de bacterias.

No olivdes mantener limpio el lugar donde habita.

Esterilización

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de que aquellos animales de compañía tengan una posibilidad real de encontrar un hogar con personas responsables, capaces de brindarles una vida digna, precisamente por esta razón debemos evitar el nacimiento de aquellos no deseados, que de lo contrario terminaran por ser sacrificados, maltratados o abandonados, esterilizar no es cruel, salvar vidas no tiene precio.

Identificación

Toda mascota debe portar una placa de identificación, con su nombre y el teléfono de su dueño, esta simple acción puede salvarle la vida.