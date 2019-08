Una bacteria noquea al dengue

La bacteria wolbachia y la esterilización de mosquitos machos se suman a la lucha para acabar con el dengue en Cuba, un país que a diferencia de varios países de América Latina, tiene un mayor control de esta enfermedad.

La wolbachia impide al mosquito Aedes aegypti transmitir dengue, zika y chikunguña; pero los mosquitos no cuentan de manera natural con la bacteria, ésta debe ser introducida en un laboratorio, mediante biotecnología, para que a su vez estos zancudos infecten a sus pares silvestres y de esa manera tener un alto porcentaje de mosquitos inocuos.

“A eso es a lo que se apuesta: a tener mosquitos infectados con wolbachia”, declaró Guadalupe Guzmán, jefa de investigación del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, quien dirige el XVI Curso Internacional sobre dengue, zika y otros arbovirus emergentes, que se realiza esta semana en La Habana y cuenta con la participación de expertos de unos 50 países, entre ellos representantes de las organizaciones mundial y panamericana de la salud (OMS/OPS).

Siete de cada diez personas en el continente americano están expuestas a contraer el dengue, una enfermedad que este año ya supera los dos millones de casos en la región, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundidos en esta conferencia, según la agencia EFE.

“La última novedad, que se está haciendo en otros países como México o Brasil, es soltar mosquitos estériles para que copulen con las hembras y éstas no se reproduzcan. La hembra pica porque necesita madurar sus huevos, pero si no está fecundada no puede transmitir el dengue, no pica”, explicó el epidemiólogo cubano Luis Valdés.

El inconveniente de esta técnica es que su efecto es temporal, lo que hace necesario liberar constantemente tandas de mosquitos para mantener baja la población de estos insectos.