Veinte artesanas de Durán exponen sus trabajos

Un grupo de veinte artesanas participan desde el martes 25 de junio hasta el próximo domingo de la feria de emprendimiento artesanal, denominada ‘Feria Nosotras Emprendemos’ en ella se exhiben artículos de cuero como zapatos, artesanías, dulces y comida típica, son parte de los artículos expuestos. La exposición es organizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en el Terminal Terrestre del cantón Durán.

Según Irma Troncoso, habitante la cooperativa Los Helechos, la importancia de este impulso por parte de autoridades gubernamentales. Hace una semana, ella accedió al Crédito de Desarrollo Humano, con lo cual pudo adquirir materiales para su negocio. “A través del MIES tuve capacitaciones que me ayudaron a tener una idea clara de mi negocio, siempre me ha gustado la cocina y por ello vendo corviches, empanadas y papas rellenas, ahora he comprado una alacena para exponer mis productos”, añade Troncoso.

Por su parte, Tania Peñafiel de 35 años de la cooperativa El Arbolito, comenta: “Nosotros trabajamos desde nuestras casas, vendemos de manera informal, pero en estos espacios podemos llegar con nuestros productos a la ciudadanía”.

La feria se desarrolla desde las 09h00 hasta las 17h00. Se busca que la ciudadanía pueda conocer la labor de un grupo de mujeres de los barrios Los Helechos, Recreo, El Arbolito y de sectores rurales de Durán.

Según Daniel Vásconez, director Distrital del MIES, durante este año se han entregado 70 créditos asociativos e individuales dirigidos a mujeres que buscan desarrollar emprendimientos productivos en busca de su autonomía financiera.