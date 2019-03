No es vulgar, es arte natural

Pintar genitales no solo la identifica, también complementa a su ideología rebelde . Es así que su segunda pintura “denuncia la postura de la religión sobre la figura femenina y su cercanía al pecado”, representándola con una vagina enredada en una serpiente.

¿Es correcto definir a la vagina como algo perturbador? Es la pregunta que se plantea Saskya Fung-Sang e intenta responder también con arte.

Cuando el cuerpo de Saskya empezó a desarrollarse sintió inmensa curiosidad por conocerlo. Sin embargo, no fue hasta que viajó a Chicago cuando por fin pudo explorarlo. Ella es una guayaquileña graduada en Artes Visuales, en la School of Art Institute of Chicago. Sus proyectos van desde una línea de cerámica en forma de vulvas hechas a mano, una representación de un mapa cartográfico sexual (con pequeñas esculturas de vaginas), bordados mostrando los tipos de himen, hasta tejidos en algodón que representan orgasmos. Se los puede apreciar en su página web.