La ‘rivalidad’ del árbol navideño y los gatos

En tanto que a Yolanda Coloma no le importa cuántas veces su gato ‘Sombrita’ derribe al árbol, pues es el mimado de la casa. “Se quiere bajar todas las bolas; luego se cansa y se duerme a un lado del pesebre. Ya nos acostumbramos”, cuenta.

Sin embargo, el árbol navideño es el elemento decorativo favorito para esta celebración. Sus ramas, esferas brillantes y decenas de luces parpadeando emocionan no solo a los integrantes de la casa, sino también a los gatos.

Todavía no es diciembre, pero el espíritu navideño ya se siente en los hogares de las familias ecuatorianas. Hay quienes adornan sus portales y ventanas con las tradicionales luces navideñas y adornos de tonos rojo y verde.

Advierte que hay casos donde las mascotas pueden enfermarse porque, al jugar con los adornos, muerden y hasta comen ciertas piezas. Asimismo, considera que por el tamaño, los felinos sienten curiosidad y temen que invadan su espacio, “ya que no están acostumbrados a verlo todos los días”.

Aclara que la naturaleza del gato es jugar y escalar y por esto que el adorno se convierte en un nuevo juguete.

Con ella coincide el médico veterinario Danilo Cevallos, quien argumenta que es complicado que los gatos no se suban a los árboles, ya que es algo novedoso.

A su juicio, la principal recomendación que deberían aplicar los dueños es que les faciliten juguetes parecidos a los adornos para que ellos se entretengan, pero “aún así es complicado. Se aburren rápido y siempre buscan cumplir su capricho y lo logran. Otra solución es ahuyentarlos”.

Pero no solo los gatos pueden ‘competir’ con el árbol. Los amantes de los perros también aseguran que los canes juegan con las piezas decorativas y han derribado el árbol al menos en alguna Navidad.

Los especialistas en el tema coinciden que, por esta situación, actualmente hay una creciente demanda en no poner el árbol de Navidad. Además, explican que para evitar que los felinos derriben al árbol, este debe tener una base firme y estar ubicado en un espacio alto donde no logren alcanzarlo con el salto o que no sea frecuentado por las mascotas.

