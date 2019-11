Rae añade la palabra ‘andropáusico’ al diccionario

Hace pocos días, la Real Academia Española (RAE) introdujo en su diccionario la palabra ‘andropáusico’ para referirse al hombre que pasa por la andropausia, que es el equivalente a la menopausia en la mujer.

Y esa inclusión trajo algunas bromas y también preguntas, pues no es un tema del que se hable mucho. Es más, aunque algunos no lo admitan, al llegar a los 50 comienzan a experimentar casi los mismos síntomas que la mujer en la menopausia. Sí, esos molestos sofocos o sudoraciones excesivas. Y sí, también les cambia el carácter, se ponen irritables o se deprimen. Por eso, no faltan aquellos que incluso bromean diciendo: pareces menopáusico.

Hay quienes sienten que se les bajan las energías y hasta el deseo sexual. Y, además, se produce una reducción de los músculos y un aumento de la grasa corporal.

Es una etapa de cambios también está relacionada con las hormonas. Por eso, se conoce a la andropausia como el Síndrome de Déficit por Testosterona.