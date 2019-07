Alimentos que conspiran contra el vientre plano

EXPRESO le muestra qué productos pueden generarle esas molestias, por qué afectan y los tips para seguir disfrutándolos sin problemas. Los especialistas consultados por este Diario le explican además por qué a unas personas les causa estragos y a otras no.

¿Cómo saber qué nos está afectando? Lleve un control de lo que come y bebe y fíjese en qué alimento le genera malestar luego de consumirlo, como hinchazón, ruidos, dolor o gases. A veces nos acostumbramos tanto a esa sensación que la dejamos pasar y creemos que ese abdomen abultado es un cúmulo de grasa. Si se trata de una hinchazón, deshacerse de ese problema no sería tan complicado.

Lo que ocurre muchas veces en nuestro cuerpo es que los nutrientes que no se han digerido bien en el intestino delgado son fermentados por las bacterias del colon y eso genera gases .

Es probable que no sea grasa lo que acumula, sino que su vientre se hinche por efecto de algún alimento y no precisamente por comida chatarra , alcohol o bebidas con gas. Hay verduras y frutas que podrían hacerle crecer esa pancita y que le generarían además una sensación de llenura y gases .

Hacemos dieta, vamos al gimnasio y aunque perdemos algunas libras, hay algo que nos perturba y es esa barriguita abultada que se niega a desaparecer. Ni los aeróbicos ni los abdominales parecen ayudar, tampoco nuestra decisión de dejar de consumir dulces o frituras. ¿Entonces qué hacemos? Comience a revisar lo que come.

¿Qué producen?

Desde niños nos repiten que hay que comer verduras, así que tratamos de que en nuestro plato no falten el brócoli, la coliflor y las coles de bruselas. Son ricos en vitamina C, pero también en rafinosa, un azúcar que no se digiere con facilidad y si a eso le agregamos la gran cantidad de fibra que contiene, aumenta la inflamación y los gases.

¿Qué hacer?

No renuncie a estas verduras que además le aportan complejo B, hierro, magnesio, fósforo y potasio. Para evitar que le afecten, evite comerlas crudas y prefiera cocinarlas al vapor, lo que las hará más fácil de digerir. Hágalo de tres a cinco minutos para conservar mejor sus propiedades.

El pan