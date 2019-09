Investigadores advierten sobre la moda de los ‘sin gluten’

Cada vez es más común encontrar en las perchas de los supermercados alimentos sin gluten. Y eso ha creado también una tendencia a aumentar su consumo y no solo entre los celíacos (intolerantes a esta proteína). Muchos creen que dejar a un lado estos productos los hará tener una mejor salud, pero no es así.

Según investigadores de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, seguir una dieta sin gluten si no se padece de celiaquía, no le generará efectos positivos.

Un grupo de voluntarios mayores de 18 años y que no tenía intolerancia al gluten participó en el estudio para ver qué efectos producía su ingesta en ellos. Consumieron a diario 14 gramos a través de la harina y no presentaron ningún problema gastrointestinal ni fatiga.

Además, los investigadores resaltaron que, contrario a lo que muchos creen, una dieta sin gluten no es más saludable que la normal.

Es más, quienes no son celíacos deben tener en cuenta un punto importante: los alimentos sin gluten contienen el doble de grasa, especialmente saturada, además de más sodio y menos fibra.

Así que si no es celíaco, no se deje llevar por las modas, dicen los investigadores, quienes piden a los médicos desalentar esa tendencia a dejar de consumir estos productos, por no tener el efecto que esperan.