Video de Drake besando a una menor genera indignación

“No puedo ir a la cárcel todavía, hombre”, esa es la reacción del rapero canadiense Drake al enterarse que la fan que acababa de besar y tocar tenía apenas 17 años. Pero, incluso tras conocer su edad, vuelve a besarla.

Ocurrió durante un concierto en 2010. El suceso quedó registrado en un video que reapareció hace unos días en Internet y ha generado la indignación de más de un usuario en redes sociales, quienes condenaron su comportamiento.

En el audiovisual, grabado por un asistente en el marco de la gira de su primer disco Thank Me Later, se observa a Aubrey Drake Graham, su nombre de pila, junto a una admiradora a la que le toma la mano, besa y abraza alrededor del pecho mientras se encuentra tras ella sobre el escenario.

Luego pregunta por su edad, a lo que ella responde que tiene 17 años. En medio de la consternación del público, el cantante responde: “No puedo ir a la cárcel todavía, hombre” y cuestiona la manera en que luce. “¿Diecisiete? ¿Cómo te ves así? Mira todo esto”, exclama.

“Bueno, mira, me divertí. No sé si deba sentirme culpable o no, pero me divertí. Me gusta la forma en que tus pechos se sienten contra mi pecho. Solo quiero darte las gracias”, dice antes de volver a besarla.

Finalmente, el canadiense se dirige a los asistentes para decir: “Está bien, solo tengo 23. Puedo hacer este tipo de cosas”.

Hasta el momento, el músico no se ha pronunciado al respecto.