Actriz de Patito Feo acusa de violación a compañero de elenco

La actriz argentina Thelma Fardín, conocida por su participación en la novela Patito feo, reveló el martes que presentó una denuncia en Nicaragua contra el también actor Juan Darthés, de 54 años, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en esa nación.

“Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no”, dijo Fardín en un vídeo divulgado durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas, que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.

Darthés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, el artista acusado fue declarado inocente.

De acuerdo con el relato de Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y él 45 y él era el único adulto del grupo de intérpretes. La denuncia de la actriz, de 26 años, fue presentada en Nicaragua, lugar donde ocurrió la supuesta violación, y, según Fardín, será la Justicia nicaragüense la que se ocupe del caso.

“Esa fue la última gira, era muy fuerte el momento que estábamos viviendo y a eso sumado esta situación, se bloqueó por completo cualquier posibilidad para mí de procesar eso en ese momento”, indicó Fardín.

En aquel momento, explicó, solo se lo contó a dos compañeras de 17 años y reconoció que no se atrevió a hacer público su caso hasta que escuchó este año otras denuncias contra Darthés.

“Si hay algo que me pasó a mí en particular fue que me di cuenta que tenía un rol que era fundamental en lo que estaba sucediendo y que lo que me había pasado podía servir para que muchas personas se animen a hablar”, sostuvo.

“Se nos aisla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso”, señala un comunicado leído durante la conferencia de prensa.

“En nuestro medio, la opresión y cosificación son moneda corriente. Se erotiza y sobreexpone a niñez y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos casi siempre desprotegidas por quienes nos contratan”.

“El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar”, recalcó durante la lectura del manifiesto del colectivo la también estrella infantil Lali Espósito, actriz de la telenovela Floricienta.

“Mirá cómo nos ponemos”, gritaron las actrices durante la rueda de prensa, como respuesta a la supuesta insinuación de Darthés a Fardín diez años atrás.

“Las actrices no somos la excepción al colectivo del movimiento de mujeres, pasamos por las cosas específicas de nuestro trabajo que de por sí ya tiene una exposición física, porque mostramos nuestro cuerpo y esa es la particularidad, pero si se respetaran las cosas como se debe no pasaría esto”, dijo en declaraciones a Efe la intérprete Muriel Santa Ana, una de las representantes del colectivo.

Santa Ana explicó que este acompañamiento es el resultado de meses de trabajo junto a Thelma Fardín, quien según su compañera, decidió que se hiciera público el nombre de Darthés.

Thelma Fardín, nacida en San Carlos de Bariloche (sur), interpretó el papel de “Josefina”, una de “las Populares”, de la novela adolescente Patito Feo.