Taiwán aprueba la primera ley en Asia que reconoce el matrimonio homosexual

“El 17 de mayo de 2019, en #Taiwan, #ElAmorGanó. Hemos dado un gran paso hacia la verdadera igualdad, y hecho de Taiwán un país mejor”. Así ha reaccionado en Twitter la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, al anuncio de que el Parlamento de la isla se ha convertido en el primero en Asia que legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El paso, una gran victoria para la comunidad LGBTI, llega dos años después de que el Tribunal Constitucional se pronunciara a favor de la aprobación y, simbólicamente, en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

Decenas de miles de personas con la bandera del arcoíris y lemas en favor de la igualdad, muchas cubiertas con chubasqueros en un día lluvioso, se concentraban frente al Yuan Legislativo (Parlamento taiwanés), rompieron en fuertes aplausos, vítores y gritos de agradecimiento cuando se conoció que los diputados habían aprobado por 66 votos a favor y 27 en contra la cláusula clave del proyecto de ley presentado por el Gobierno, la cuatro, que permite a las parejas del mismo sexo registrar su enlace en el registro matrimonial.

Después los legisladores dieron el visto bueno a otras cláusulas, entre ellas la que permite el derecho de adopción conjunta de los niños que sean hijos biológicos de uno de los miembros de la pareja, o el derecho a que, escaso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el otro herede la propiedad.

Finalmente el proyecto de ley, bajo el título “Ley de Cumplimiento de la Interpretación del Yuan Judicial número 748”, quedó aprobado al completo a las 15.30 horas locales (9.30 hora española). La nueva norma, que entrará en vigor el día 24, permite que dos personas mayores de edad del mismo sexo puedan registrar su matrimonio. Dos testigos tendrán que firmar el documento.

La nueva ley presenta ciertas limitaciones. No reconoce el derecho a adoptar conjuntamente a niños que no sean hijos biológicos de uno de los cónyuges, ni autoriza el matrimonio de un ciudadano taiwanés con una persona del mismo sexo si esta cuenta con nacionalidad de un país donde los enlaces igualitarios no están reconocidos. Una enmienda que buscaba autorizar los matrimonios homosexuales transnacionales fue derrotada por 84 votos en contra y solo 6 a favor.

La legislación se aprueba una semana antes de que expirara el plazo -el 24 de mayo de 2019- que el Constitucional había dado en 2017, cuando consideró anticonstitucional la definición legal de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces indicó que los diputados debían reformar la ley o el 24 las parejas homosexuales podrían registrar sus bodas ante las autoridades locales.

Taiwán es líder en Asia en la defensa de la igualdad, y su comunidad LGBT una de las más activas en el continente. Su marcha por el día del Orgullo Gay en Taipei atrae a participantes de otros países de la región donde no se disfrutan de las mismas libertades. Tsai se declaró partidaria del matrimonio igualitario durante su campaña para las elecciones de 2016, y su partido, el Demócrata Progresista, también se ha pronunciado a favor.

Pero la medida había suscitado fuertes divisiones en la isla, donde los sectores conservadores y religiosos habían expresado un rechazo frontal. Una serie de consultas populares el pasado noviembre, celebradas al mismo tiempo que las elecciones locales, arrojaron como resultado un “no” al matrimonio igualitario. Un dato que hizo que, durante el debate parlamentario de este viernes, el diputado John Wu, del opositor Kuomintang, apelara a una “solución de compromiso” y a no “hacer caso omiso” de los resultados de aquellos referendos, informa Reuters.

La Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de Unión, en cambio, se ha felicitado por la medida aprobada este viernes. “¡Taiwán ha decidido ser el primer país en Asia que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ha abierto con éxito una nueva página de la Historia!”, indica, en un comunicado colgado en su página de Facebook.

Hasta ahora, solo Australia, entre los países de Asia Pacífico, autorizaba que dos personas del mismo sexo pudieran casarse legalmente y recibir las mismas protecciones que una pareja heterosexual. En Vietnam, una ley de 2015 permite los matrimonios homosexuales pero especifica que no otorga a este tipo de uniones reconocimiento legal ni protecciones.