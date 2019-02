Maroon 5 desata una lluvia de fuego y cohetes en el “Super Bowl”

Maroon 5 desató este domingo una lluvia de fuego y cohetes en una actuación en la gran final de la liga estadounidense de fútbol americano, el “Super Bowl”.

Uno de los aspectos más comentados fue la decisión del líder del popular grupo de pop rock, Adam Levine, de ir desnudando su torso mientras avanzaba el espectáculo: apareció con una chaqueta negra con una raya roja y acabó sin camiseta.

Originarios de Los Ángeles (California), Maroon 5 recurrió a los éxitos del disco “Songs About Jane” con el que debutaron en 2002. Tocaron “Harder to Breathe”, “This Love” y “She Will Be Loved”, momento en el que unas linternas de papel dibujaron en el cielo la palabra “LOVE” (”AMOR”).

Sin embargo, para muchos, el mejor momento llegó a mitad de la actuación cuando un coro y un grupo de músicos con tambores se unieron a Levine para entonar el single que lanzaron el año pasado “Girls Like You”, que en la grabación cuenta como invitada con la rapera de origen latino Cardi B.

Unas 100 millones de personas estaban siguiendo la actuación de Maroon 5 desde casa y, para ellos, también hubo algún guiño.

En concreto, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) mostró durante unos segundos unas imágenes del personaje de animación Bob Esponja, que aparecía bailando. Esto para homenajear a su creador, Stephen Hillenburg, que murió el pasado mes de noviembre a los 57 años.