El Universo Marvel continúa con Spiderman: Far From Home

“Si aún no has visto Avengers: Endgame no des play en este tráiler porque está lleno de spoilers”, comienza advirtiendo Tom Holland sobre el nuevo avance de la película Spiderman: Far from home.

El actor, quien interpreta al superhéroe arácnido, cierra la tercera fase del Universo Marvel con esta cinta. Los directores habían evitado los spoilers con el primer avance, pero ahora han puesto a todo motor la continuación de la historia después del chasquido de Thanos.

Se puede hablar de un Multiuniverso Marvel, en el que Spiderman tendrá su primera tarea: ayudar a equilibrar los portales abiertos luego de que los Avengers intentarán deshacer, en Endgame, lo que Thanos hizo en Infinity War.

El video también muestra en detalle los nuevos trajes de Spiderman y a Mysterio. El personaje interpretado por Jake Gyllenhaal tiene una mirada rara dejando a la intriga saber si es amigo o enemigo. Spiderman: Far From Home se estrena el próximo 2 de julio.