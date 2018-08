Los estrenos de Netflix para septiembre

La tercera temporada de Las chicas del cable, el estreno de la miniserie Maniac, la temporada 14 de Grey’s Anatomy y Thelma, son algunas de las novedades que podrán ver los usuario de Netflix en América Latina, este mes.

Además, los fanáticos de las series disfrutarán de la cuarta entrega de Gotham y encontrarán disponible la cuarta parte de How to get away with murder.

Películas de acción, superhéroes e incluso de Pixar, también se suman a la selección de la plataforma de streaming este mes; entre ellas, Intesa-mente (2015) que llega el 1 de septiembre.

Si quiere conocer otros estrenos y la fecha exacta en la que estarán disponibles estos contenidos, mire el video arriba, que fue difundido por Netflix en YouTube, este 28 de agosto.