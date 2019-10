Super Junior regresa con su nuevo video ‘Super Clap’

La agrupación surcoreana, Super Junior, publicó el video de su nuevo tema Super Clap, este jueves 17 de octubre de 2019. El clip de casi cuatro minutos muestra a los nueve miembros activos Leeteuk, Heechul, Yesung, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Shindong, Ryeowook y Kyuhyun con coloridos looks y realizando una elaborada coreografía en diferentes escenarios.

El lanzamiento de Super Clap, que originalmente estaba previsto para el 14 de octubre, fue pospuesto debido al fallecimiento de Sulli, una de las actrices de su misma agencia.

El audiovisual acumuló más de 200 mil reproducciones en menos de una hora. Los hashtag #SuperJunior y #Super_Clap fueron tendencia en países como Egipto, México, Argentina, Guatemala y Ecuador, y rápidamente se convirtieron en tendencia global.

La canción forma parte de su nuevo y noveno disco completo Time Slip. Esta es la primera producción musical luego de que todos los miembros de Super Junior terminaran el servicio militar. Además están próximos a celebrar sus 14 años en la industria del entretenimiento.

Este disco cuenta con versiones diferentes para cada miembro y una general. En total 10. Previamente, la agrupación liberó cuatro videos como parte de la promoción del disco: Show, The Crown, Somebody New y I Think I.

El concepto, según informó SJ Label, encargada de la promoción de Super Junior, es un tema retro, “un salto en el tiempo”, con toques R&B, Pop y Hip-hop y Rap. En paralelo de su regreso a los escenarios dieron inicio a su gira mundial Super Show 8 que, por el momento, solo tiene fechas en Corea del Sur y Japón.