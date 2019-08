Guillermo del Toro lleva el orgullo latino al Paseo de la Fama de Hollywood

Durante la ceremonia, el homenajeado derrochó alegría y se movió varias veces de su lugar designado para dar largos abrazos a compañeros de profesión y amigos que lo acompañaron en el homenaje.

En un momento, Del Toro se acercó al escaparate de un comercio para saludar a varios admiradores que escuchaban desde allí sus palabras.

También de forma espontánea, Lana del Rey recogió una bandera mexicana entre el público y se la entregó al cineasta para que posara con ella junto a su recién estrenada estrella.

“Creas imágenes y relatos con tu música de una forma inteligente, como nadie lo hace”, dijo el cineasta a la cantante, de quien siempre se ha declarado fan y con quien ha colaborado en “Scary Stories to Tell in the Dark”, una cinta que Del Toro ha producido y que cuenta con Del Rey en su banda sonora.

La cantante devolvió las palabras de admiración a Del Toro: “En una cultura de uniformidad, él es completamente él mismo. Y esa es la mejor lección que aprendí de sus historias”.

Pero la oleada de honores a la figura de Del Toro no cesó. Por su parte, el director de cine J.J. Abrams destacó la creatividad de Del Toro y su humanidad.

“Es una de las mentes más brillantes y creativas de la industria del entretenimiento, pero también uno de sus mejores corazones”, aseguró el director de la última trilogía de Star Wars.

“Del Toro es uno de los mejores seres humanos que uno puede conocer -afirmó-. Te quiero, te felicitó y te admiro”.

Considerado como uno de los directores más prestigiosos del cine contemporáneo, Del Toro cuenta con dos Óscar con su nombre: mejor película y mejor dirección por “The Shape of Water” (2017).

Su filmografía incluye también películas como “El laberinto del fauno” (ganadora en 2007 de los Óscar a mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor dirección de arte), “Blade II” (2002), “Hellboy” (2004) o “Pacific Rim” (2013).

Junto a Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como “Los tres amigos”, Del Toro ha sido uno de los grandes responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en todo el mundo.