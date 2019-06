Michael Jackson también está inmortalizado en Pelourinho

Michael Jackson, de cuya muerte se cumplen 10 años, también ha sido inmortalizado en Pelourinho, centro histórico de la ciudad brasileña de Salvador y donde el cantante grabó parte del vídeo del tema They Don’t Care About Us (Ellos no se preocupan por nosotros).

A exactos 10 años de su muerte, miles de turistas visitan este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad, no solo para contemplar su imponente arquitectura, sino para llegar hasta donde el artista grabó parte del clip.

Pelourinho, que significa Picota, está compuesto por calles adoquinadas, iglesias monumentales y casas pintorescas en las que sobresale la arquitectura colonial barroca de los portugueses afincados en Brasil.

Fue en una amplia plazoleta y en un pequeño balcón de Pelourinho donde, en 1996, Jackson bailó y cantó acompañado de niños y del grupo musical Olodum, oriundo de Salvador, que hizo sonar los tambores perfectamente acoplados al ritmo de la canción.

El artista lució una camisa blanca estampada en el pecho con el nombre del grupo, que significa “dios de todos los dioses” y un círculo partido en cuatro partes con colores amarillo, verde y rojo que simboliza la lucha contra la segregación racial.

Pelourinho fue inicialmente una columna de piedra en la que se castigaba a los afrodescendientes esclavos y que en Salvador tuvo más importancia porque fue en esta ciudad por donde entraron a Brasil, provenientes de África.

Jackson eligió Pelourinho porque They Don’t Care About Us se refiere precisamente al racismo y cita al líder negro estadounidense Martin Luther King.