Zapatos: los 5 infaltables

Aunque quizás no se puedan tener todos los zapatos, existen diseños como los kitten heels y los stilettos que jamás deben faltar.

“Dale a una mujer los zapatos adecuados y conquistará al mundo”, frase icónica de Marilyn Monroe y no se equivocó al decirla. Porque esta pieza del outfit, a lo largo de la historia, ha sido un símbolo femenino capaz de mostrar los gustos y personalidad. Así lo acentúa la diseñadora de zapatos Francesca Cipriani, quien menciona los 5 diseños esenciales que toda fashionista debe tener.

2. Kitten heels: estos pequeños pero elegantes tacones (famosos en los 50s) son ideales para quienes gustan de los zapatos altos, pero que luego de varias horas de usarlos se arrepienten de su elección. Al tener de 3 a 4 cm de largo la comodidad y estabilidad están aseguradas; y aunque generalmente son de un solo tono, también hay modelos con tachuelas, hebillas y apliques para un estilo más informal.

3. Ballerinas o flats: sean con punta redonda o en V, estos zapatos cerrados son unos de los más cómodos, femeninos y versátiles para cualquier tipo de evento. Al no tener tacones pueden ser usados para un día en la oficina con falda larga y blazer; para una salida entre amigas con un jean junto a una blusa floja; o para una reunión nocturna con su vestido favorito. Lo que marca su estilo es el color, apliques o estampado que tenga.

4. Tacos altos: En este top 5 no pueden faltar esta pieza clásica que da elegancia a cualquier look. Entre ellos, también están los ‘stilettos’ o tacones de aguja que miden más de 7cm, son muchos más finos y hacen que quien los use obtenga una silueta más estilizada. Cipriani recomienda lucirlos especialmente en eventos formales o nocturnos.