Viviana Cordero, realidad y fantasía

A los 17 ya había escrito su primera novela, ‘El paraíso de Ariana’. Pero en el mundo real hay huecos y dobles partidas también. Perdió a su padre en un trágico accidente automovilístico que los hizo volver a Ecuador de forma intempestiva, y, joven aún, a su entrañable hermano pianista, con quien había producido la película ‘Sensaciones’ que fue un ‘boom’ a nivel local en los 90’s. De ese golpe tuvo que salir, pero le costó y mucho: “Cuando él se fue la vida se convirtió en una serie en blanco y negro, triste, dura. Me tomó mucho tiempo, sin embargo hoy por hoy me siento una persona completa que ve la vida en technicolor. Mi hermano, fue mi maestro, el que me enseñó a soñar”.

Simpatiquísima y de espontánea sonrisa, Viviana se vuelca entera en lo que ama, dándolo todo. Su número es el 3: Nació un día 3, tiene 3 hijos, 3 maridos, 3 divorcios y 3 profesiones. En esa ecuación, confiesa que sus matrimonios, le dejaron solo dolor y decepción: “Al haber sido escritora, fabriqué personajes maravillosos que no se parecieron ni remotamente a los que encontré. Me costó mucho salir de las mentiras, de las traiciones, de los engaños y puñetazos que recibí. No guardo rencor, todo eso está superado pero no quisiera encontrarles, soy muy feliz sin verles”. Dejando atrás lo que no valió, confiesa que encontró la felicidad junto al ex banquero Nicolás Landes, quien la ha apoyado en su carrera con acierto y madurez. “Confía en mi capacidad y no existen celos absurdos por mis logros, todo lo contrario, es un hombre seguro de sí mismo que me aporta en todo sentido. ¡Estoy muy agradecida! Creo que formamos un gran equipo y somos muy felices”.

Pero en su memoria lleva siempre presente a su entrañable hermano Juan Esteban y a sus padres, ejes de vida: “Mi madre fue mi ancla, mi fan número uno, la más grande consejera y narradora. Mi padre, gran escritor, prefirió dedicarse a los negocios y con ello nos dejó bien parados en la vida, lo que nos permitió ser los artistas que hemos sido”. Los que sobreviven, Lorena y Sebastián, son su refugio. Habla de ellos con apego y admiración: “... Recurro a ellos en mis momentos de mayor ansiedad y angustia. Me gusta tenerles cerca, que sean mis primeros lectores. Su opinión es primordial en todo sentido”.

Capítulo aparte son sus hijos, pues su faceta de madre es la que más la ha llenado como ser humano. Sus mellizas, Morgana y Nadia (24) y su hijo Tiag (14), completan su vida. Cuenta que, al estar sola, ha tenido que ser firme en su educación, pero se siente orgullosa de haberlos impulsado a ser independientes, y valerse por sí mismos: “Mi mayor alegría y orgullo es que estén contentos, ver lo que van logrando cada uno”.

Epílogo

Su rica producción artística le hace sentir que el camino valió la pena. Y sigue soñando repleta de ilusiones, en una carrera donde los premios no son su meta final. Ama viajar, el yoga, y trota cada día un poco más, en un momento en el que se siente joven, fuerte, sana y llena de energía, lo que nos asegura que con Viviana, se viene mucho más.

Personal

- Edad. 54.

- Escritora, productora y directora de obras teatrales y cinematográficas.

- Su novela reciente es ‘Tres pasos de baile’.

- Son sus hijos las mellizas Morgana y Nadia (24), y Tiag (14).

-“Escribir es para mí como el aire que respiro. No concibo la vida sin ello y creo que lo resumo así de sencillo”.