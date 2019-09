Evite que las vacaciones cansen

Johanna y Mariela armaron maletas y se fueron de vacaciones. Conocieron varios países, se divirtieron, pero nunca imaginaron que luego de este periodo, necesitarían... ¡vacaciones! Suena irónico, pero es real. Caminaron tanto (y sí que disfrutaron), pero en su cronograma nunca consideraron unos dos días para poder descansar de toda esa agenda viajera ya que al día siguiente... tenían que trabajar.

Algo parecido ocurrió con los Álvarez, quienes cumplieron el sueño de sus hijas, ir a Disney. Sin embargo, no consideraron las interminables caminatas en estos fantásticos parques. Sus niñas de 5 y 7 años tuvieron que ser cargadas en numerosas ocasiones para apreciar mejor los desfiles y los shows del lugar. Ni Mickey con su varita mágica pudo desaparecer los calambres y el cansancio que sus padres soportaron, sin sumar las quejas de sus pequeñas en las infinitas colas que tenían que hacer para entrar a uno que otro juego. ¿Le suenan familiares estas escenas?

Sobre ello, la psicóloga Karina Vallejo reconoce que es común sobrecargar la programación de actividades en los viajes y por eso, el cuerpo no logra salir del estrés que tiene en las ocupaciones diarias. “Luego de un largo vacacionar lo peor es ir directamente al día siguiente al trabajo o a la escuela porque el horario del sueño está alterado y se está física y mentalmente agotado. Es importante que dentro del periodo de días libres, se establezcan los últimos tres, para estar en casa tranquilo y poco a poco retomar la rutina, sino nunca habrá salido del círculo de tensión de las ocupaciones diarias”.

Recuerde

Para planificar las actividades que va a desarrollar en las vacaciones es importante saber el objetivo del viaje. “Si solo es una oportunidad para encontrarse con sus sentimientos y consigo mismo, o si lo hace junto a su pareja ayudará a determinar hacia dónde quiere encaminar la relación y en familia para integrarse aún más”, dice la especialista.

¿Está mal que los más pequeños pierdan algunos días de clases por viajar junto a sus familiares? “Si realmente es porque necesitan unir lazos afectivos, no pasa nada si faltan dos o tres días a la escuela. No se es mal padre y a los niños no les quedará un mensaje de irresponsabilidad”, enfatiza.