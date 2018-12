Un fin de año excepcional

Los cientos de juegos pirotécnicos que iluminan completamente la playa ofreciendo un impresionante espectáculo de luces son también parte de sus atractivos, así como la tradición de arrojar flores al mar y la oportunidad de entrar a él mientras brinda junto a sus familiares y amigos.

Reveillon es el nombre que tiene este día festivo, el segundo más importante luego del carnaval en Brasil.

Cómo llegar: El pasaje en avión cuesta $ 1.100 aproximadamente.

Idioma: Portugués.

Moneda: Real brasileño.

Tradicional Times Square: Este 31 de diciembre se cumplen 111 veces desde que la gran esfera de cristal desciende por el tejado del rascacielo One Times Square, en la icónica plaza de Nueva York, al marcar las 00:00 de un nuevo año. Cristina Aguilera, Post Malones y la banda New Kids On the Block son algunos de los artistas que se presentarán en vivo frente al millón de personas que asisten al lugar, aunque la temperatura se estima que bajará a menos de cero grados.