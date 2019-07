Así son los vestidores de las famosas que siempre quisiste conocer

Estar en varios de ellos es como ingresar en una tienda , literal. Hay orden, buen gusto e incontables prendas y accesorios . Por ejemplo el de la líder de las Kardashian, Kris Jenner, es un sueño... muestra elegancia y opulencia en su mobiliario cubierto de espejos, las lámparas colgantes y un exquisito papel pintado en el techo, el cual imita a un tejido clásico. Sus vaporosos abrigos de piel saltan a la vista, al igual que sus costosas carteras y zapatos. ¿Quién no pasaría horas en él?

La actriz Sarah Jessica Parker confiesa que al igual que su personaje Carrie, de la serie televisiva ‘Sexo en la ciudad’ , tiene un enorme vestidor , pero no es nada lujoso, sino práctico, pues cuenta con barras arriba y abajo, para poder ver mejor todo lo que tiene y combinarlo con mayor facilidad. Asimismo tiene un estante con zapatos, dejando en la parte superior los que menos usa.

Y no podía faltar Cindy Crawford. ¿Quién no quiere saber cómo es su vestidor?, confirmar si es un altar de la moda o no. Es grande, funcional, pero sencillo. El blanco prevalece, así hace destacar más las prendas y observarlas mejor a la hora de seleccionarlas. Una de sus debilidades al parecer es el calzado, tiene de todo... desde deportivos, sandalias, estiletos, botas, flats, todos pulcros y ordenados.