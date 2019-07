Verito Álava: Influencer de la mejor marca, la sonrisa

Su cuenta de Instagram @holasoyverito es como ella, amigable. Su foto de perfil la muestra pensativa y risueña. Así son sus contenidos, de reflexión y humor. Gran porcentaje son vídeos cómicos (casi caricaturizados) de situaciones cotidianas que le han pasado y ya no le avergüenza contar. No recurre a la vulgaridad como recurso fácil. Al contrario, con creatividad y una producción sencilla logra que sus reproducciones aumenten. “Me grabo con mi teléfono, pues no tengo cámara profesional, edito el vídeo, le pongo música y efectos, todo desde el celular, la base del instagramer”. La mayoría de sus relatos parte de la exageración femenina, recibiendo mensajes como “gracias a ti entiendo mejor a las mujeres”. Según las estadísticas, el 60 % de sus seguidores son chicas y el 40 % varones. Aunque todo inició con humor, posteriormente añadió mensajes motivacionales, pues manifiesta que por interno sus ‘followers’ le revelaban problemas fuertes. “Me dicen sus cosas como si fuera psicóloga, sacerdote, y la mayoría son temas relacionados a las emociones, baja autoestima. Por eso acabo de hacer un encuentro gratuito con mis seguidores. Algunos vinieron de otras provincias. En la charla, por medio de vídeos de películas les hablé de los problemas que tenemos los jóvenes. También les conté mi historia, que no todo ha sido fácil. La red social me ha enseñado un propósito en la vida: ser luz de cierta manera para alguien... ser influencer es influenciar positivamente”. De niña era tímida y señala que con el arte se encontró. Por 10 años estudió en la academia de Patty Salcedo, graduándose de bailarina en danza española. En el colegio, ella se subía a todas las tarimas que veía, por lo que estudió Gestión de Medios y Entretenimiento, en Argentina. Cuando regresó al país no hallaba trabajo y decidió lanzarse como instagramer y en vídeos de 15 segundos enganchaba a la gente, hasta que un día le escribieron: “¿Te gustaría que te mande una lasaña por publicidad?”, y así empezó a descubrir el manejo de las redes sociales. Después un almacén de ropa, bebidas, postres y más la buscaban por lo mismo. Ella dice que primero prueba el producto o servicio, y luego lo recomienda. No le interesa trabajar con alcohol ni ser embajadora de farras, pues no es su línea. A sus amigos los promociona gratuitamente. ¿Política y reinado? Las marcas la solicitan y también la han convocado grupos juveniles políticos, pero indica que lo suyo no va por allí, mas recuerda la frase “nunca digas nunca”. Aunque sus amigas le aconsejaban que se postule para ser reina de Guayaquil debido a su interés por lo social y así aprovechar esa ventana para sus proyectos, Verito se negó. Prefiere seguir independientemente. Costará más, pero no le huye a los riesgos. Su mejor director Participó en el musical ‘High School Musical 2’, dirigido por José Miguel Salem. Estaba en quinto curso y fue su primer trabajo. Ensayó durante tres meses, tres horas diarias. “Él fue mi mejor profesor, con él aprendí la disciplina en el arte y el compromiso”. Después de esta experiencia, los castings y las oportunidades no pararon. Escribió dos obras para microteatro: ‘Venezia’ y ‘El hilo rojo’. Hizo el monólogo ‘Ella coneja’ y el año pasado presentó su stand up ‘#lodije’, porque el humor lo toma en muy serio...

Sus niños Por ellos sigue bailando, pues había dejado la danza. Todo empezó hace tres años, con el pedido de una madre de familia: que le diera clases a su hija con síndrome de Down. Sin ser maestra ni tener experiencia, se animó a hacerlo, pues desde el inicio ellos capturaron su corazón, y de uno pasaron a tres. Hoy son ocho alumnos, entre 7 y 26 años. “Son disciplinados, con ganas de bailar. Han mejorado su motricidad y tienen gran retentiva. El día que me case serán mi corte”. Los sábados les da clases, una hora y media. Empieza con pop urbano, luego flamenco. Ensayaban en las casas, pero desde el 2018 Clap les abrió sus puertas y este año fueron ovacionados de pie en un reconocido teatro de la ciudad, experiencia inolvidable para sus bailaores.

En pos de un sueño... No es cantante, pero recibe clases de canto, todo por materializar un proyecto que surgió en su mente este año, pero que brotó en su corazón desde la adolescencia: ‘El show de Relojita’, obra musical para la cual escribió cinco canciones. La acompañan bailarines que personifican a ‘los amigos del ritmo’. “Si la TV no quiere proyectos infantiles y en lo digital me sale más caro audiovisualmente hablando, seré la primera ecuatoriana en hacer un gran espectáculo gratuito para chicos, en el teatro. Este es el comienzo de uno de los sueños de mi vida, aportar positivamente en la vida de nuestros niños porque, desde aquí, también es posible realizar productos buenos para ellos”. Chispa paterna De su papá Sergio Álava heredó su humor e histrionismo. Reconoce que él es su comediante favorito. “Si hubiera nacido en esta época sería el mejor youtuber del mundo. Es gracioso y todo le sale natural”.