Una radiografía al amor

El especialista indica que en cada familia existen pocos modelos de amor real a largo plazo. “Se vive juntos por muchos años, sin amor, y a los hijos no se les puede engañar. Y eso se aprende, por eso se preguntan: ¿para qué casarme si voy a vivir como mis padres? Eso refieren sus pacientes en terapia, el temor a fracasar y al compromiso, por lo tanto, es real.

Compromiso, no

Para el experto la primera etapa es simple y común, la viven todos, o por lo menos un gran número. Es un proceso emocional y químico que alguien siente cuando conoce a una persona que se torna ‘única y especial’, pero este período no es para siempre, “en promedio dura tres años, a veces más, a veces menos. Amar es ese paso que a muchos les complica la vida, porque fácil es enamorarse, pero otra cosa es amar”, enfatiza Torres.

“Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba...”, así reza la canción del intérprete mexicano José José, que seguro usted ha cantado o canta en uno que otro karaoke; pero, ¿por qué finaliza? El problema es que no se sabe diferenciar el enamoramiento del amor.

La ciencia explica el enamoramiento

Las mariposas del estómago no son más que parte del proceso hormonal que influye en el cerebro y cuerpo. La química entre hormonas, aromas y moléculas corporales son las responsables, no Cupido. La feniletilamina activa la secreción de dopamina (que despierta el deseo y placer) y otras sustancias relacionadas al apetito sexual y la necesidad de relacionarse que mantiene la euforia, explicó a CNN México, Gilda Flores, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Al acercarse al ‘objeto del afecto’, la dopamina provoca temblores, sudor, tartamudeo y disminución de la capacidad auditiva y visual. No se camina bien porque las rodillas experimentan encurvamiento, al igual que la espalda, cabeza y manos”, describe.

Esta alteración no es para siempre, ya que las endorfinas y encefalinas se encargan de calmar el sistema. Pueden hacernos perder el control de la conciencia y capacidad de juicio, así como alterar nuestra toma de decisiones.

Otro punto es el olor. “Secretamos moléculas en el sudor que delatan el estado de nuestro sistema inmunológico, las cuales se pegan a nuestra piel y se desprenden como un polvo que es transportado por el aire. Estas funcionan como un repelente si son parecidas a las nuestras, pero si son distintas es un magneto”, explica Óscar Próspero, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.