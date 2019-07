Estos son los tipos de jefe

La forma de ejercer su labor será influenciada por su personalidad, historia familiar y vida. “Si tuvo padres rígidos que no le dejaban opinar, puede repetir esa tendencia con su equipo”, indica José Ramírez, psicólogo de Salud Ocupacional, quien indica que el vínculo es básico, esto es conocer y sensibilizarse con el otro, que no significa ser amigos.

El democrático

Crea espacios de autonomía, responsabilidad y participación del grupo; facilita el proceso de tomar decisiones, integrando el pragmatismo del autoritario con el enfoque emocional del liberal y el propósito ético-social que inspira y alinea al equipo para lograr propósitos. Ninguno es perfecto, pero este suele dar mejor rendimiento.

Depende de la situación

Ramírez coincide con la clasificación anterior, pero cita otra, la teoría del liderazgo situacional, que habla de un liderazgo directivo que asigna responsabilidades a su equipo. El participativo pide al grupo que contribuya en la toma de decisiones, para juntos optar por la mejor.

El delegativo encomienda objetivos específicos o pequeños, para en conjunto cumplir con el fin general. El persuasivo convence, motiva y crea cambios de creencias, actitudes, mostrándole a su personal sus fortalezas y limitaciones.

Lidiar con ellos

Con el democrático no habría problema, es el estándar ideal. Respecto al autoritario, converse con él. Si eso no ayuda, busque al supervisor inmediato e instrúyase sobre la normativa interna de la empresa y notifíquelo a RR. HH. Si su jefe se caracteriza por ser permisivo (liberal), usted siga desempeñando su labor, pues por lo general ellos no duran mucho tiempo en una compañía, a menos que sea amigo de la alta gerencia, indica Ramírez, quien afirma que no hay un estilo puro de liderazgo.